"Największe ognisko koronawirusa poza Chinami". MSZ podało nowe informacje o Polakach

Polacy, którzy wraz z 3700 innych osób utknęli na pokładzie wycieczkowca Diamond Princess u wybrzeży Japonii, nie są zakażeni koronawirusem - podało RMF FM. Informację tę potwierdziło Ministerstwo Spraw Zagranicznych w komunikacie przekazanym Polskiej Agencji Prasowej. Jak poinformował resort, chodzi o jedną osobę z obsługi statku i dwóch turystów. "Planowane jest powtórne wykonanie badań diagnostycznych u wszystkich pasażerów i członków załogi statku. Wszyscy pasażerowie są cały czas pod specjalistyczną opieką służb japońskich” - dodało biuro prasowe MSZ.

"Największe ognisko koronawirusa poza Chinami"

Wybuch zakażeń koronawirusem na japońskim wycieczkowcu został określony agencje Bloomberg jako "największe ognisko koronawirusa poza Chinami". Kontrola zdrowia pasażerów wycieczkowca Diamond Princess rozpoczęła się w poniedziałek 3 lutego po tym, jak u 80-letniego mężczyzny, który płynął tą jednostką w ubiegłym miesiącu, stwierdzono zakażenie koronawirusem. Mieszkaniec Wuhan 20 stycznia wszedł na pokład Diamond Princess w Jokohamie, a następnie zszedł ze statku pięć dni później w Hongkongu.

Obecnie wycieczkowiec jest zacumowany w Jokohamie, drugim co do wielkości mieście w Japonii. Jeszcze w czwartek informowano o 20 osobach zakażonych koronawirusem z Wuhan. W piątek nad ranem przekazano, że liczba osób zainfekowanych zwiększyła się o 41. Na ten moment odnotowano więc 61 zakażeń koronawirusem. Trafią do szpitali w Tokio i innych miastach.

Armator wycieczkowca, czyli Princess Cruises, opisał, że wśród 41 nowych zakażonych są obywatele: Argentyny (1), Kanady (5), Japonii (21), Wielkiej Brytanii (1) oraz USA (8).

Ponad 3700 osób objętych kwarantanną

Pasażerowie statku - w sumie około 3700 osób - przechodzą dwutygodniową kwarantannę, a Diamond Princess nie rusza się z portu. Wstępny koniec kwarantanny zaplanowano - we współpracy z japońskim ministerstwem zdrowia - na 19 lutego.

Kwarantanna jest rygorystyczna: pasażerowie nie mogą opuszczać kajut, komunikują się ze sobą wyłącznie w sieci lub telefonicznie. W rozmowie z serwisem NaTemat jedna z pasażerek, Alana Donaldson, tak opisywała sytuację: "Ostatni raz byłam na zewnątrz przedwczoraj. Nie mamy okna. Jedyny sposób, by sprawdzić, czy jest dzień, czy noc, to włączyć telewizor i zobaczyć, co pokazuje kamera na zewnątrz". Donaldson przekazała również, że prawdopodobnie pasażerowie będą mogli niedługo wyjść na pokład, by zaczerpnąć świeżego powietrza.

Bilans epidemii koronowirusa: 638 zgonów, 31,5 tys. zakażonych

Nowy koronawirus (oznaczany jako 2019-nCoV) powoduje objawy przypominające zapalenie płuc. Symptomy, które zaobserwowano u zakażonych osób, obejmowały gorączkę, dreszcze, bóle mięśniowe, katar, kaszel oraz duszności. Wiadomo, że wirus ten może przenosić się z człowieka na człowieka, ale lekarze wciąż potrzebują informacji, aby móc w pełni ocenić zakres tego rodzaju transmisji.

Zgodnie z informacjami GIS z 7 lutego, łącznie w okresie od 31 grudnia 2019 r. do 7 lutego 2020 r. odnotowano 31 503 laboratoryjnie potwierdzone przypadki zakażeń wirusem, w tym 638 zgonów (śmiertelność na poziomie 2 procent). 17 przypadków zakażeń dotyczyło personelu medycznego. Z 638 zgonów, 637 pochodziło z Chin, niemal wszystkie z prowincji Hubei (dokładnie 618). Jeden zakażony zmarł na Filipinach.

Stwierdzono przypadki zachorowań u osób powracających z chińskiego Wuhan do innych krajów - Tajwanu, Hongkongu, Japonii, Korei Południowej, Wietnamu, Singapuru, Tajlandii, Kambodży, Malezji, Filipin, Indii, Nepalu, Sri Lanki, Australii, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Niemiec, Francji, Włoch, Wielkiej Brytanii, Rosji, Finlandii, Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Kanady i Stanów Zjednoczonych.