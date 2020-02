Niemcy. W tragicznym pożarze zginął 26-letni Polak z Wadowic

O tragicznym pożarze w miejscowości Bebra piszą niemieckie i polskie media. Do zdarzenia doszło w niedzielę 2 lutego. Ogniem zajęło się mieszkanie dla pracowników tymczasowych, w którym przebywało osiem osób. Z doniesień portalu wadowiceonline.pl wynika, że sześć z nich opuściło budynek przed przyjazdem straży pożarnej, a jedną udało się ewakuować.

REKLAMA

>>> Awionetka spadła na dom Polaków w New Jersey. Wybuchł pożar

Niemcy. Rodzina 26-letniego Polaka ma zidentyfikować zwłoki

Osobą, której nie udało się uratować, był 26-letni Polak. Okazało się, że jest to młody mieszkaniec Wadowic. Rodzina mężczyzny została poproszona o to, aby pomogła w identyfikacji zwłok. Strona niemiecka ma wydać ciało do Polski po pobraniu materiału genetycznego zmarłego - pisze "Super Express". Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że ognia nie podłożyła osoba trzecia. Pożar zaczął się prawdopodobnie we wspólnej kuchni. Szczegóły zdarzenia ustalają służby.