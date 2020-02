Już 61 przypadków zakażenia koronawirusem na Diamond Princess. Pasażerowie nie wychodzą z kajut

Kontrola zdrowia pasażerów wycieczkowca Diamond Princess rozpoczęła się w poniedziałek 3 lutego po tym, jak u 80-letniego mężczyzny, który płynął tą jednostką w ubiegłym miesiącu, stwierdzono zakażenie koronawirusem. Mieszkaniec Wuhan 20 stycznia wszedł na pokład Diamond Princess w Jokohamie, po czym zszedł ze statku pięć dni później w Hongkongu.

Kwarantanna Diamond Princess w Jokohamie. Jest już 61 zakażonych

Obecnie wycieczkowiec jest zacumowany w Jokohamie, drugim co do wielkości mieście w Japonii. Jeszcze w czwartek informowano o 20 osobach zakażonych koronawirusem z Wuhan. W piątek nad ranem przekazano, że liczba osób zainfekowanych zwiększyła się o 41. Na ten moment odnotowano więc 61 zakażeń koronawirusem. Trafią do szpitali w Tokio i innych miastach.

Armator wycieczkowca, czyli Princess Cruises, opisał, że wśród 41 nowych zakażonych są obywatele: Argentyny (1), Kanady (5), Japonii (21), Wielkiej Brytanii (1) oraz USA (8). Jak informowało TVN24, wśród pasażerów są także Polacy, ale nie wiadomo, ilu dokładnie ich jest. Nie było też dotychczas doniesień o tym, by znaleźli się wśród zainfekowanych koronawirusem.

Ponad 3700 osób objętych kwarantanną. Nie mogą opuszczać kajut

Pasażerowie statku - w sumie około 3700 osób - przechodzą dwutygodniową kwarantannę, a Diamond Princess nie rusza się z portu. Wstępny koniec kwarantanny zaplanowano - we współpracy z japońskim ministerstwem zdrowia - na 19 lutego.

Kwarantanna jest rygorystyczna: pasażerowie nie mogą opuszczać kajut, komunikują się ze sobą wyłącznie w sieci lub telefonicznie. W rozmowie z serwisem NaTemat jedna z pasażerek, Alana Donaldson, tak opisywała sytuację:

Ostatni raz byłam na zewnątrz przedwczoraj. Nie mamy okna. Jedyny sposób, by sprawdzić, czy jest dzień, czy noc, to włączyć telewizor i zobaczyć, co pokazuje kamera na zewnątrz.

Donaldson przekazała również, że prawdopodobnie pasażerowie będą mogli niedługo wyjść na pokład, by zaczerpnąć świeżego powietrza.

Koronawirus z Wuhan. Najnowsze dane

Chińska Narodowa Komisja Zdrowia poinformowała 7 lutego, że liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w tym kraju wzrosła do 636. Oznacza to, że w ciągu ostatniej doby zmarły 73 osoby, 64 z nich w mieście Wuhan, stanowiącym epicentrum epidemii.

Władze poinformowały również, że w ciągu ostatniego dnia odnotowano w Chinach kolejne 3143 przypadki zakażenia koronawirusem. Łączną liczbę osób zainfekowanych ustalono na 31161.