Satrapia na całego. Turkmenom zakazano farbować włosy na czarno, bo przestał robić to Berdymuchamedow

Turkmenistan powstał w 1991 roku po rozpadzie ZSRR i w porównaniu do innych niepodległych państw Azji Centralnej powstałych w tamtym okresie stał się szybko idealnym przykładem współczesnej satrapii.

Obecnie, od 2006 roku, państwem zawiaduje jedna osoba: prezydent Gurbanguły Berdymuchamedow, który sprawuje rządy niczym wytrawny dyktator, każe nazywać się "Ojcem Turkmenów", a w kraju panuje kult jednostki - oczywiście jest nią głowa państwa.

Satrapa i dyktator z nieograniczoną władzą. Turkmenom zakazano jeździć czarnymi autami

Berdymuchamedow jest przedstawiany Turkmenom niczym człowiek renesansu, w państwowych mediach pokazywane są jego ćwiczenia, dokonania, jazda konna czy występy wokalne. Tu na przykład krótka opowieść o tym, jak "Ojciec Turkmenów" spędził wakacje (warto przyjrzeć się pierwszemu zdjęciu, na którym Berdymuchamedow ma czarne włosy):

W 2019 roku zdarzyło się nawet, że świat obiegła wieść, że dyktator zmarł podczas urlopu (stąd na nagraniu jest nawet nawiązanie do tej nieprawdziwej informacji), a spekulacje o jego śmierci napędzało jego zniknięcie z mediów. Tymczasem Berdymuchamedow ma się dobrze i teraz znowu znalazł się na językach.

"Ojciec Turkmenów" już w przeszłości potrafił zakazać - ze względu na możliwe przynoszenie nieszczęścia - jeżdżenia samochodami w czarnym kolorze. Zamiast tego obywatele jego kraju mają kupować białe - te przynoszą szczęście. Dochodziły też do tego kuriozalne nakazy, jak np. wystawienie sobie złotego pomnika na koniu, by nikt nie miał wątpliwości, kto rządzi w Aszchabadzie. Niedawno głośno zrobiło się też o jego innym pomyśle: zarządził zgromadzenie 1,5 miliarda dolarów, by zbudować od zera nowe miasto. Ma powstać w regionie Ahal, którym zarządza 38-letni syn Berdymuchamedowa Serdar.

Turkmenom zakazano farbować włosy. Na razie mężczyznom powyżej 40. roku życia

Teraz Radio Azałyk, turkmeńska odnoga Radia Swoboda, poinformowało o nowym zakazie obowiązującym w Lebap, jednym z regionów kraju. Zakazano tam bowiem farbować włosy mężczyznom powyżej 40 roku życia. Zakaz obejmuje tych, którzy są zatrudnieni w instytucjach państwowych.

Tu powraca wątek włosów prezydenta - 62-letni Berdymuchamedow niedawno przestał farbować włosy na kruczoczarny kolor i występuje publicznie z widoczną siwizną.

Jak opisuje Biełsat, kierownictwo zakładów pracy, w których zabroniono farbowania włosów, tłumaczy obostrzenia tym, że prezydent Turkmenistanu zaprzestał ukrywania siwizny. Kluczowe w historii jest jeszcze to, że gdy Berdymuchamedow farbował włosy, to musieli robić to inni mężczyźni.

Berdymuchamedow powrócił do naturalnego koloru już w lipcu zeszłego roku, ale początkowo do fryzur jego rodaków władze podeszły dość liberalnie – zakazano ich farbowania tylko w zakładach fryzjerskich. Teraz linia najwyraźniej się usztywniła

- czytamy.

