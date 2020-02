Szkocja. Minister finansów złożył dymisję po ujawnieniu wiadomości wysyłanych do 16-latka

Szkocki minister finansów podał się do dymisji po tym, jak media ujawniły wiadomości skierowane do 16-letniego chłopca. Derek Mackay wysyłał do nastolatka setki wiadomości, w których pisał, że jest "ładny" i "słodki".

Jane Barlow / AP / AP

