Indie. Samolot awaryjnie lądował z powodu rodzącej pasażerki. Pomogła lekarka. "Mięsień mi nie zadrżał"

Do zdarzenia doszło we wtorek 4 lutego. Na pokładzie samolotu Qatar Airway z Ad-Dauha w Katarze do Bangkoku w Tajlandii zaczęła rodzić pochodząca z Tajlandii kobieta. Obsługa maszyny przetransportowała ją do części dla personelu i ułożyła rodzącą na kocach położonych na podłodze. Pilot samolotu zapytał przez głośniki, czy na pokładzie znajduje się lekarz. Okazało się, że wśród pasażerów jest pochodząca z Ukrainy doktor laryngologii.

REKLAMA

>>> Dlaczego samoloty się spóźniają? To nie zawsze wina pogody

Ukraińska lekarka pomogła przyjąć poród. "Ani jeden mięsień mi nie zadrżał"

Alena Fedczenko przeszła do części dla personelu i pomogła w przyjęciu porodu. W rozmowie z BBC powiedziała, że poród odbył się bez komplikacji, a dziecko urodziło się w ciągu ok. 15-20 minut. Przyznała, że choć nie jest położną, to w czasie studiów medycznych uczyła się podstaw ginekologii i położnictwa, bo jest to obowiązkowe dla wszystkich przyszłych lekarzy.

- W ułamku sekundy przypomniałam sobie wszystko, czego kiedyś się nauczyłam. Ani jeden mięsień mi nie zadrżał. Po prostu zaczęłam robić to, co musiałam - powiedziała ukraińska lekarka.

Poród na pokładzie samolotu. Maszyna wylądowała awaryjnie na lotnisku w Indiach

Ze względu na poród w samolocie pilot podjął decyzję o awaryjnym lądowaniu. Maszyna wylądowała w Kalkucie w Indiach. Kiedy dziecko się urodziło, kapitan statku ogłosił przez głośniki, że w samolocie jest jeszcze jeden nowy pasażer - mały chłopiec. Ludzie na pokładzie zaczęli klaskać.

Tajka i jej syn mają się dobrze. Linie Qatar Airways skomentowały sprawę w żartobliwy sposób, pisząc, że za 20 lat będą oczekiwać na telefon od chłopca z pytaniem, czy może dołączyć do zespołu.