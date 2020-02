Chiny: jedna z prowincji ogłosiła, że może stosować karę śmierci za celowe roznoszenie koronawirusa

Jak podaje Business Insider, władze chińskich prowincji podejmują coraz bardziej drastyczne środki, by powstrzymać rozprzestrzenianie się koronawirusa. Największy nacisk kładzie się na izolowanie osób, które mogą być potencjalnie chore.

Chiny wprowadzają drastyczne środki przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa

Jedna prefektura w północnej prowincji Hebei w Chinach oferuje nagrodę w wysokości tysiąca juanów (140 dolarów) za wskazanie osoby, która niedawno przebywała w Wuhan. W innych miejscach rodziny siłą zamykane są w swoich domach. W prowincji Jiangsu policja użyła metalowych barier, by odizolować rodzinę, która właśnie wróciła z Wuhan - jedzenie dostawali od sąsiadów, którzy podawali je opuszczając kosz z prowiantem na balkon.

Najbardziej rygorystyczna jest prowincja Heilongjiang, która ogłosiła, że każdy, kto umyślnie przyczynia się do rozprzestrzeniania koronawirusa, musi liczyć się nawet z karą śmierci - taką wiadomość podało "South China Morning Post". "Każdy, kto umyślnie doprowadza do rozprzestrzenia koronawirusa i działa na szkodę publiczną, może spotkać się z zarzutem zagrażania bezpieczeństwu publicznemu za pomocą niebezpiecznych środków. To pociąga za sobą konsekwencję, w tym karę śmierci" - czytamy w artykule "SCMP". Nie zostały podane kryteria, na podstawie których ma być określane, że dana osoba celowo roznosi wirus.

W innej prowincji odmowa poddania się kwarantannie ma skutkować karą pozbawienia wolności do siedmiu lat. Portal straitstimes.com informuje też, że policja zatrzymała 36-letnią kobietę, która "umyślnie ukrywała" to, że kontaktuje się z osobą z obszaru dotkniętego koronawirusem.

Według ostatnich informacji, z powodu zakażenia koronawirusem zmarło już 560 osób - niemal wszystkie w Chinach. Dodatkowo liczba zainfekowanych patogenem przekroczyła już 28 tysięcy - na całym świecie, choć przeważająca większość dotyczy państwa środka. Przypadki osób zakażonych koronawirusem 2019-nCov do środy 5 lutego zdiagnozowane zostały także w Belgii, Hiszpanii, Szwecji, Rosji, Wielkiej Brytanii, Włoszech, Finlandii, Niemczech, Francji, Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Hongkongu, Tajlandii, Macau, Singapurze, Tajwanie, Japonii, Malezji, Korei Południowej, Wietnamie, Kambodży, Nepalu, Sri Lance, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Filipinach i Indiach.