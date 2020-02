Włochy. Katastrofa kolejowa pod Mediolanem. Lokomotywa wypadła z toru. 2 ofiary śmiertelne, 28 rannych

Do katastrofy kolejowej doszło przed godziną 7 w mieście Lodi, które znajduje się w odległości 50 kilometrów na południowy wschód od Mediolanu. Jadący z dużą prędkością pociąg relacji Salerno-Mediolan wypadł z torów, a część wagonów przewróciła się.

REKLAMA

Katastrofa kolejowa we Włoszech. Trwa akcja ratunkowa

Włoskie służby przekazały, że w katastrofie zginęły co najmniej dwie osoby, które należą do obsługi pociągu. Rannych jest 28 osób, które zostały przewiezione do okolicznych szpitali. Dwie osoby są w stanie krytycznym, ale ich stan nie zagraża życiu. Pociągi na tym odcinku osiągają prędkość do 250 kilometrów na godzinę.

Pociąg obsługiwał trasę Mediolan-Salerno. O godzinie 5.10 wyjechał z dworca głównego w Mediolanie. Na miejscu katastrofy pracują włoskie służby, które będą badać przyczyny wypadku. Według wstępnych ustaleń lokomotywa odłączyła się od reszty pociągu i wypadła z toru. Uderzyła w pociąg towarowy, który znajdował się na sąsiednim torze, a następnie w budynek należący do stacji kolejowej. Wykoleił się także jeden z wagonów.