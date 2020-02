Jak podaje Business Insider powołując się na informacje chińskiej państwowej telewizji CCTV w środę urodziło się dziecko, które zostało zarażone koronawirusem najprawdopodobniej przez swoją matkę. Niemowlę urodziło się w szpitalu dziecięcym w Wuhan i jest najmłodszą osobą, która została zakażona tym patogenem.

Do porodu doszło 2 lutego. Jest to pierwszy przypadek, który pozwala podejrzewać, że wirus może być przenoszony na dziecko jeszcze przed narodzinami - tak jak w przypadku wirusów HIV czy Zika. - Powinniśmy być zaniepokojeni nową, możliwą drogą transmisji koronawirusa - powiedział lekarz oddziału neonatologicznego w Wuhan doktor Zeng Lingkong.

Hipoteza ta jednak wymaga potwierdzenia, ponieważ do zakażenia mogło dojść np. podczas porodu lub karmienia. Według epidemiologa Mailman School of Public Healt Uniwersytetu Columbia Stephena Morse'a wewnątrzmaciczna transmisja wirusa jest mało prawdopodobna. - Bardziej możliwe jest to, że dziecko zaraziło się wirusem ze szpitala, w ten sam sposób jak pracownicy opieki zdrowotnej zarażają się od leczonych pacjentów. W przypadku wirusa infekującego układ oddechowy do zakażenia dochodzi zazwyczaj drogą kropelkową, a nie przez krew - powiedział Morse.

W poniedziałek chińska państwowa agencja prasowa Xinhua poinformowała, że inna kobieta zakażona koronawirusem urodziła zdrowe dziecko. 27-latka zaraziła się w 37 tygodniu ciąży. Lekarze zadecydowali wykonać cesarskie cięcie już pod koniec ciąży, ponieważ konieczne było wprowadzenie rozszerzonego leczenia u matki. Dobry stan zdrowia dziecka potwierdziły liczne badania. Noworodek uzyskał nawet 10 punktów w skali Apgar.

Od 31 grudnia, kiedy zarejestrowane zostały pierwsze osoby chore na koronawirusa, do 22 stycznia nie odnotowano żadnych przypadków zakażeń dzieci mających mniej niż 15 lat. Według najnowszych danych z powodu koronawirusa zmarły 494 osoby. Zainfekowanych jest już ponad 24 tysięcy ludzi.