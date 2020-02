Precedens w USA. Mitt Romney zagłosował za impeachmentem Trumpa. "Najtrudniejsza decyzja w życiu"

- Mój głos będzie prawdopodobnie należał do mniejszości w Senacie, ale niezależnie od tego, powiem w ten sposób moim dzieciom i wnukom, że spełniłem swój obowiązek zrobienia wszystkiego, co w mojej mocy, by spełnić oczekiwania mojego kraju - mówił Romeny w Senacie uzasadniając swoją decyję o zagłosowaniu za usunięciem Trumpa ze stanowiska.

Fot. Patrick Semansky / AP Photo Otwórz galerię (16)

