Sprawozdawca ONZ i szef EAJ bronią Juszczyszyna. "Rozpadająca się niezależność sądów"

Paweł Juszczyszyn pozostaje w centrum zainteresowania. Sędziego zawiesiła Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, która według dwóch izb SN nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego i unijnego. To samo powtarzał Juszczyszyn, gdy w środę pojawił się przed budynkiem Sądu Rejonowego w Olsztynie, by orzekać. Mimo tego, że Juszczyszyn zjawił się w sądzie, zdjęto z wokandy sprawę, w której miał orzekać - zrobiono to ze względu na chorobę jednego z sędziów.

REKLAMA

Po tym Juszczyszyn wygłosił oświadczenie, w którym stwierdził, że jest gotów do orzekania, ale "nie ma faktycznej możliwości", by to robić. - Pozostaję gotowy do wykonywania swoich obowiązków służbowych - mówił.

Problemy Juszczyszyna zaczęły się w momencie, gdy zaczął domagać się od Kancelarii Sejmu wglądu w listy poparcia dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa. W międzyczasie obcięto mu pensję o 40 proc.

Czytaj więcej: Juszczyszyn wydał oświadczenie. "Dziś nie mam faktycznej możliwości orzekania"

Szef EAJ i sprawozdawca z ONZ w obronie Juszczyszyna

Teraz głos w sprawie Juszczyszyna zabrał Jose Igreja Matos, przewodniczący Europejskiego Stowarzyszenia Sędziów (EAJ), który w oficjalnym piśmie stwierdził:

To musi być jasno zaznaczone, że sędziowie nie mogą być karani osobiście za decyzje, gdy egzekwują krajowe lub międzynarodowe prawo (...). EAJ jest głęboko zaniepokojone rozpadem niezależności sądownictwa w Polsce.

Matos wskazał też, że jako szef organizacji apeluje do polskich władz o przywrócenie zasad praworządności, a do Komisji Europejskiej, by podjęła wszystkie niezbędne kroki w tej sprawie.

>>> Cymański komentuje ustawę dyscyplinującą sędziów:

Do apelu prezesa EAJ dołączył Diego Garcia-Sayan, specjalny sprawozdawca Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. niezawisłości sędziów.

Chciałbym wyrazić solidarność z sędzią Pawłem Juszczyszynem, który został zawieszony wyłącznie za wykonywanie swoich konstytucyjnych funkcji. Potępiam takie lekceważenie rządów prawa

- napisał Garcia-Sayan.