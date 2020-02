Tragiczne lawiny w Turcji. Co najmniej 38 osób zginęło. Większość ofiar to ratownicy

Do zejścia dwóch lawin doszło we wschodniej części Turcji, w pobliżu górskiego miasteczka Bahcesaray przy granicy z Iranem. Pierwsza zeszła we wtorek 4 lutego - zginęło wówczas co najmniej pięć osób. Druga lawina zeszła w środę po południu. Zginęło w niej co najmniej 38 osób. Większość ofiar to ratownicy, którzy zjawili się na miejscu, by szukać pod śniegiem osób zasypanych przez pierwszą lawinę.

Turcja. W lawinach zginęło co najmniej 38 osób. Liczba ofiar może wzrosnąć

Jak podaje agencja AP, w chwili zejścia drugiej lawiny na miejscu pracowało około 300 ratowników - część z nich wciąż może znajdować się pod śniegiem. Dotychczas służbom udało się uratować 53 osoby, które przewieziono do szpitala. W rejonie, w którym zeszły lawiny, wciąż istnieje ryzyko osunięć śniegu. Warunki atmosferyczne utrudniają akcję ratunkową - pada śnieg i wieje silny wiatr.