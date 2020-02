Żona premiera Lesotho oskarżona o zamordowanie poprzedniczki. Wcześniej zbiegła z kraju

ml2403 5 godzin temu Oceniono 10 razy 8

W kraju, który uważamy za trzeci świat przesłuchiwany jest premier i kontrolowany jego telefon. Chciałbym, by w kraju, który uważa się za dumny demokratyczny kraj były podobne standardy, a tu nie ma możliwości przesłuchania zwykłego posła w sprawie o oszustwo, bo powiedział on, że to nie ma sensu. To kto jest tym krajem trzeciego świata Polska czy Lesotho.