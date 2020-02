Koronawirus na japońskim wycieczkowcu. Na pokładzie obywatele 50 państw

arrrgh 2 godziny temu 0

Dla tych, którzy bagatelizują zagrożenie "bo grypa też groźna":

Póki co zmarły 493 osoby, a 978 wyzdrowiało, co daje śmiertelność na poziomie 33%.

Jest jeszcze 24500 zarażonych, ale nie wiemy, w której grupie się znajdą, 3200 z nich jest w stanie krytycznym (13%). Jest duża szansa, że większość wyzdrowieje i ten poziom śmiertelności spadnie dość znacznie, ale póki co nie możemy mówić o śmiertelności na poziomie 2% bo zmarło ok 500 z ok 25000 zarażonych, bo w ten sam sposób możemy policzyć, że szanse na wyzdrowienie wynoszą zaledwie 4% (1000 z 25000 przypadków).