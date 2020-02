Wuhan. Ludzie uciekli przed wirusem i zostawili zwierzęta. Zagrożone tysiące psów i kotów

doomsday 6 godzin temu Oceniono 5 razy 1

Włosi podają, że wirus ma tendencje do zarażania osoby starsze, 21-80 lat. W zasadzie (poza jednym niemowlakiem w Chinach) niż zanotowano przypadku zachorowania osoby poniżej 15 roku życia. Przy czym umierają pacjenci najczęściej w wieku min. 60 lat, zwłaszcza chore przewlekle, np. na cukrzyce. Średnia wieku chorych to 59 lat. Najmłodsza zmarła osoba miała 36 lat.

W tej chwili do wykrycia zarażenia i choroby w Italii mają być stosowane równocześnie dwa różny testy. Pierwszy test, to ten stosowany już w Szpitalu Zakaźnym Spallanzani w Rzymie, gdzie na intensywnej terapii leży Chińskie małżeństwo 66 i 67 l.

Drugi test, który ma się stosować równocześnie, to nowy test opracowany na Uniwersytecie w Padwie. Ten drugi test ma być bardziej czuły, wykazywać zarażenie także u osób asymptomatycznych i wyniki można otrzymać w zaledwie 2.5 godziny od pobrania próbek.



Dotychczas zmarło 426 osób, jest ponad 21 tysięcy zarażonych, w tym w Europie są 24 potwierdzone przypadki , z tego w Niemczech 12, po 2 w Anglii i Włoszech, kilka we Francji, jeden w Belgii.

Boję się, że z tych 30 na obserwacji we Wrocławiu, wszyscy okażą się zarażeni i chorzy.

Biorąc pod uwagę, że są na kwarantannie tylko teoretycznej, w skrzydle budynku, które nie jest w żaden sposób odizolowane, gdzie te same panie, które pracują na innych oddziałach, sprzątają i podają posiłki i używają ogólnodostępnych wind .

W okresie epidemii czarnej ospy we Wrocławiu, gdzie zidentyfikowano zaledwie 99 zarażonych i 7 zmarłych, środki medyczne były dużo bardziej radykalne. Np. osoby podejrzane o bycie nosicielem ospy zakwaterowano w Szczodre, w wiosce-osadzie będącej wtedy ok. 20 km. od miasta i 30 km. od centrum Wrocławia. To był budynek w rodzaju zameczku, do którego dostępu strzegły liczne patrole żołnierzy i milicji. Przy czym nie sąsiadował z żadnymi innymi budynkami. Sądzę, że ostatecznie zostaną wyciągnięte konsekwencje prawne wobec osoby, która jest odpowiedzialna za lekkomyślną lokalizację obecnej kwarantanny we Wrocławiu .