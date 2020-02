Pierwszy przypadek koronawirusa w Belgii. Zakażona kobieta leciała w samolocie z Polakami

O pierwszym przypadku zakażenia koronawirusem w Belgii poinformowała minister zdrowia tego kraju, Maggie De Block. Wirusa wykryto u osoby, która w niedzielę wraz z grupą 250 innych Europejczyków była ewakuowana z chińskiego miasta Wuhan, w którym wybuchła epidemia. Pasażerowie zostali poddani izolacji sanitarnej - obsługa samolotów i lotniska nosiła stroje ochronne i maski. Z Wuhan przylecieli do Francji, a następnie zostali przetransportowani wojskowymi samolotami do swoich krajów.

Koronawirus w Belgii. Zakażona leciała samolotem w Polakami

Łącznie z Chin do Belgii wracało dziewięć osób. Wszystkie zostały przewiezione do wojskowego szpitala pod Brukselą na obowiązkową kwarantannę. Tam też przeprowadzono szczegółowe badania i testy. Kobieta, u której wykrytej zakażenie, leciała tym samym samolotem, którym wracała do Europy z Wuhan grupa 30 Polaków - ustaliła Wirtualna Polska. Zostali oni poddani kwarantannie w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu. Ministerstwo zdrowia uspokaja, że wszyscy Polacy czują się dobrze i nie mają objawów zakażenia. Po przylocie do Polski pobrano od nich próbki do badań na obecność koronawirusa - wyniki mają być znane najpóźniej w środę.

Zakażona mieszkanka Belgii jest w dobrym stanie. Przebywa w wyznaczonym szpitalu w Brukseli, który od 2004 roku specjalizuje się w leczeniu zakaźnych chorób układu oddechowego. Jak przekazano, belgijskie służby medyczne były postawione od dawna w stan najwyższej gotowości w związku z potwierdzonymi przypadkami w sąsiednich krajach - Francji i Niemczech.

Belgia jest 27. krajem poza Chinami kontynentalnymi, w którym wykryto zakażenie koronawirusem. Łącznie spowodował on dotychczas śmierć 427 osób, zakażenie potwierdzono natomiast u 20 tysięcy 684 osób.