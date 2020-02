Chiny uciszają obywateli w sprawie koronawirusa. Za rozpowszechnianie "plotek" grozi nawet 7 lat więzienia

Władze Chin stwierdziły, że publikowanie "plotek" na temat epidemii koronawirusa jest "zakłócaniem porządku publicznego". Chiński rząd zaczął cenzurować wpisy w serwisach społecznościowych. Nierzetelne posty wyłapuje tamtejszy system cenzury online, nazywany także "wielką zaporą ogniową" - pisze "Rzeczpospolita".

Organizacja Human Rights Watch patrzy z zaniepokojeniem na działania chińskich władz

Sytuacją w Chinach zaniepokojone są organizacje działające na rzecz praw człowieka, m.in. Human Rights Watch. Organizacja ta zauważa, że Chiny mają "uzasadnione powody, aby przeciwdziałać fałszywym informacjom, które mogą wywołać panikę publiczną", ale zamiast rozpowszechniać wiarygodne fakty, ograniczają prawa swoich obywateli.

Human Rights Watch przytacza jako przykład historię lekarza z Wuhan. 1 stycznia tamtejsza policja ogłosiła, że wezwała osiem osób na przesłuchanie w sprawie "publikowania i rozpowszechniania nieprawdziwych informacji online". Jedną z tych osób był lekarz, który pracował w szpitalu, w którym leczono osoby chore na zapalenie płuc. 30 grudnia mężczyzna wysłał prywatną wiadomości za pomocą komunikatora WeChat, w której pisał o nieznanej chorobie. Niedługo później władze jednostki ostrzegły go, by "nie rozpowszechniał plotek", a policja zmusiła do podpisania dokumentu w którym obiecuje, że zaprzestanie nielegalnych działań i będzie przestrzegał prawa. 12 stycznia lekarz ten został przyjęty do szpitala z objawami koronawirusa. Obecnie jest w stanie krytycznym.