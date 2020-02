Niemcy. Na Polaka pracującego w stoczni spadła płyta ważąca 1,5 tony

facio60 godzinę temu Oceniono 4 razy 2

Szczerze? Masa poważnych firm polskich ewakuowała się z Niemiec ok. 10 lat temu. Skończyły się wysyłki ludzi do montażu. Przyczyna jest prosta; wysokie wymogi płacowe, miejscowe prawo pracy, roszczenia pracownicze. Na tym się już nie zarobi, za duże ryzyko, można stracić reputację. Zostały mniejsze firmy, działające na zasadzie jakoś to będzie. Oszczędności, omijanie miejscowych wymagań. Ludzie, których tam zatrudniają są w dużej mierze nie nadający się do poważnej pracy.

Jeśli chodzi o stronę niemiecką, to wymogi odnośnie BHP są tam, w praktycznej fazie, TRAGICZNE. Można przejść na wielu ogromnych budowach, stoczniach bez kasku, butów roboczych. Praca na urządzeniach wymagających kwalifikacji (potwierdzonych ) też jest na porządku dziennym. W Polsce takich widoków już niemal nie ma.