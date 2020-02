Yad Vashem przeprasza za błędy i "zniekształcanie" faktów na Światowym Forum Holokaustu

feurig59 wczoraj Oceniono 87 razy 67

Jak na rangę muzeum to, że dali sobie wcisnąć ten putinowski kit jest wysoce niepoważne. To więcej niż wpadka. To pozwolenie na to by Putin za sprawą swojego człowieka zawładnąl historyczna narracja pamięci o Shoah.

Wstyd.