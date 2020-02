Celibat zostanie częściowo zniesiony? Dziennikarze dotarli do poufnego papieskiego dokumentu

Dziennikarze "Corrispondenza Romana" dotarli do poufnego, papieskiego dokumentu, który został wysłany do części biskupów. W adhortacji odnoszącej się do Synodu Amazońskiego papież Franciszek miał częściowo zgodzić się na zniesienie celibatu.

Fot. Gregorio Borgia / AP Photo Otwórz galerię (4)

