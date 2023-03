Radio Szczecin ułatwiło identyfikację ofiary pedofila? Prezes: "Pozwólmy działać organom państwa"

W piątek posłanka Platformy Obywatelskiej poinformowała o śmierci swojego syna. "17 lutego odszedł mój syn Mikołaj Filiks. Miki 8 marca skończyłby 16 lat..." - napisała polityczka i poinformowała, kiedy odbędą się uroczystości pogrzebowe.

REKLAMA

Zobacz wideo Róża Thun gościnią Porannej Rozmowy Gazeta.pl (06.03)

Śmierć Mikołaja. Media spekulują na temat publikacji Radia Szczecin

Media zajmujące się opisywaniem sprawy przypominają, że pod koniec grudnia na portalu należącym do Radia Szczecin ukazał się artykuł dotyczący skazania za pedofilię osoby związanej z Platformą Obywatelską. W materiale miały znaleźć się dane, które według części mediów ułatwiały zidentyfikowanie jednej z ofiar.

Prezes instytucji Wojciech Włodarski odniósł się do spekulacji. - W imieniu własnym i pracowników składam szczere wyrazy współczucia. Nie ma słów, które oddałyby ogrom tragedii. Chciałbym jednocześnie poinformować, że zarząd na żadnym etapie nie bierze udziału w tworzeniu i publikacji materiałów dziennikarskich. Spółka od początku wyraża gotowość w wyjaśnieniu wszystkich aspektów sprawy - cytują prezesa Wirtualne Media. Włodarski odpowiedział też na pytanie dotyczące ewentualnych konsekwencji służbowych dla osób, które były zaangażowane w publikację.

Pozwólmy działać organom państwa

- stwierdził.

Szef KRRiT wszczął postępowanie w sprawie Radia ZET. "Propagandowe działanie"

Szef KRRiT podjął postępowanie w sprawie ukarania Polskiego Radia Szczecin i Telewizji Polskiej

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie z urzędu „w związku z emisją treści umożliwiających identyfikację ofiar pedofila, co w rażący sposób zagrażało dobru małoletnich ofiar przemocy". Podstawą prawną jest art. 53 ust. 1 Ustawy o radiofonii i Telewizji - podała w komunikacie KRRiT.

- Stało się to, czego się obawiałem najbardziej, po tym, kiedy skrajnie zdeprawowani dziennikarze TVP Info i Radia Szczecin ujawnili informacje umożliwiające identyfikację dzieci - ofiar przemocy seksualnej. To była skrajna nieodpowiedzialność prowadząca do powtórnej wiktymizacji małoletnich ofiar - stwierdził w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" Krzysztof Luft, który wraz z prof. Tadeuszem Kowalskim z KRRiT złożył skargę do KRRiT.

Jak wskazał Luft w swojej skardze, 29 grudnia 2022 Tomasz Duklanowski z Radia Szczecin w materiale opisującym proces o pedofilię napisał, że Krzysztof F. w przeszłości współpracował z Rafałem Trzaskowskim.

"Zostały przez Polskie Radio Szczecin ujawnione informacje umożliwiające natychmiastową identyfikację dwójki dzieci - ofiar pedofila. W materiałach Polskiego Radia Szczecin poinformowano bowiem, że poszkodowanymi były dzieci znanej parlamentarzystki" - wskazał Krzysztof Luft w dokumencie cytowanym przez Wirtualne Media.

TVP dostanie miliardy. Jest decyzja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

Więcej informacji gospodarczych na stronie głównej Gazeta.pl