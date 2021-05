Rosja. Eksplozja i strzały w szkole w Kazaniu. Są ofiary śmiertelne. "Weszły dwie osoby z bronią"

W szkole w Kazaniu doszło do strzelaniny. Dwaj sprawcy otworzyli ogień do znajdujących się w środku dzieci i nauczycieli. Najnowsze informacje mówią o tym, że ofiar może być nawet 11, większość z nich to uczniowie - podała RIA Novosti.

