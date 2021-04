Długoterminowa prognoza pogody. Nadchodzi upał. Jak będzie wyglądała tegoroczna majówka?

Zobacz wideo Czeka nas upalne lato i susze? „Ubytek wody może być silniejszy niż zwykle”

W kwietniu pogoda jest wyjątkowo kapryśna i niekiedy przypomina raczej powrót zimy, zamiast upragnionej wiosny, której tak wielu wyczekuje. Zbliżająca się majówka może okazać się jednak prawdziwym przełomem. Zgodnie z zapowiedziami synoptyków już wkrótce czeka nas duży skok temperatury.

Długoterminowa prognoza pogody. Kiedy ocieplenie?

Pierwsze oznaki ocieplenia będą odczuwalne jeszcze w tym tygodniu. Od środy na termometrach zobaczymy ok. 14-15 stopni Celsjusza. Na niebie dominować będzie słońce, ale lokalnie pojawią się również niewielkie opady deszczu, na południu - nawet śniegu.

W sobotę i niedzielę temperatura podskoczy do 16, a nawet 18 stopni Celsjusza na zachodzie, na wschodzie utrzyma się przy 10, maksymalnie 14 st. C. Osłabnie również wiatr, podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Pogoda na dziś - wtorek 20 kwietnia. Będzie cieplej

Jak będzie wyglądał tegoroczny weekend majowy?

W pierwszy weekend maja do Polski mają dotrzeć masy ciepłego powietrza znad Afryki, które sprawią, że temperatura podskoczy nawet do 30 st. C. Majówka zapowiada się więc upalnie, gdzieniegdzie, szczególnie w północno-wschodniej części kraju mogą pojawić się burze z opadami deszczu, wynika z prognoz synoptyków portalu wxcharts.com.

"Jak będzie wyglądała tegoroczna majówka? Temperatura będzie w normie, tylko na północy kraju może być nieco cieplej. Opady przeważnie w normie, choć nieco więcej deszczu spadnie w pasie centralnej Polski" - poinformował z kolei Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej na Twitterze.

Prognoza dotycząca gwałtownego wzrostu temperatury podczas weekendu majowego nie jest jeszcze pewna, jednak zdaniem meteorologów z pewnością możemy liczyć na ocieplenie wraz z początkiem nowego miesiąca. Tym samym w końcu w cień odejdą także przymrozki, które niejednokrotnie nękały nas w kwietniu.

Pogoda na tydzień [19-25 kwietnia]. Lekki wzrost temperatury

Zgodnie z eksperymentalną długoterminową prognozą pogody IMGW na maj, w tym miesiącu niemal w całej Polsce temperatura powietrza powinna mieścić się w wieloletniej normie z lat 1981-2010. W północnej części kraju może z kolei przekroczyć normę.

Miesięczna suma opadów atmosferycznych na przeważającym obszarze Polski również powinna mieścić się w normie, oprócz centrum kraju. Na Mazowszu, Ziemi Łódzkiej, Kujawach, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce suma może przekroczyć normę wieloletnią.