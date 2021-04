Pogoda na dziś - wtorek 20 kwietnia. Będzie cieplej i słonecznie. Na zachodzie i północy więcej deszczu

We wtorek 20 kwietnia ociepli się i wyjdzie słońce. Wiatr w większości regionów będzie umiarkowany, a w niektórych miejscach mogą pojawić się przelotne opady deszczu. Lokalnie prognozowane są też burze.

Temperatura. W całym kraju ciepło, od 14 do 16 stopni

We wtorek najcieplej będzie w Szczecinie i Bydgoszczy. Tam termometry wskażą 16 stopni. Na północy kraju temperatura prognozowana jest następująco: 14 stopni będzie w Gdańsku, a nieco cieplej, czyli 15 stopni wskażą termometry w Olsztynie. W województwach dolnośląskim, małopolskim, podkarpackim i opolskim synoptycy przewidują 14 stopni. Będzie to najchłodniejszy region Polski we wtorek 20 kwietnia.

Opady. Synoptycy przewidują lokalne deszcze i burze

We wtorek występować będą przelotne opady deszczu i lokalne burze, podczas których porywy wiatru osiągną nawet do 55 km/h. Największe opady zapowiadane są w województwach podlaskim, lubelskim, pomorskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, dolnośląskim i opolskim, W szczytowych partiach gór wciąż prognozowane są opady śniegu - we wtorek w Tatrach przybędzie nawet 10 cm świeżego śniegu.

IMGW informuje, że ten tydzień nie przyniesie zasadniczej zmiany pogody, a nad Polską przeważać będą niże. W kolejnych dniach należy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, a wysoko w górach także opadów śniegu. W czwartek i piątek będzie nieco chłodniej, ale na weekend prognozuje się słoneczną pogodę i wyższe temperatury.

