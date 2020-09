O. Rydzyk: Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa? W sobotę odbędzie się piknik Radia Maryja

Piknik Rodziny Radia Maryja odbędzie się w Toruniu już po raz 12. Jego oficjalna nazwa to XII Dziękczynienie w Naszej Rodzinie. Uczestnicy spotkają się na świeżym powietrzu, przy Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.

"Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa?"

Z uwagi na epidemię koronawirusa pojawiały się obawy co do tego, czy piknik w ogóle się odbędzie. Ojciec Tadeusz Rydzyk w oficjalnym zaproszeniu na spotkanie zapewnia jednak, że 12. Dziękczynienie dojdzie do skutku. Redemptorysta przypomina o zachowaniu przepisów sanitarnych w czasie epidemii COVID-19. Jednocześnie kpi z obostrzeń i samej pandemii.

"Nie panikujmy, nie dajmy się zwieść propagandzie, że zarazić się można tylko w kościele. Musi być bardzo pobożny ten wirus, jak powiedział ks. bp pomocniczy ze Lwowa, że jest on akurat w kościele, a nie ma go gdzie indziej. Wierzymy bardziej w wirusa czy w Chrystusa? Spróbujmy myśleć i wyciągajmy wnioski" - czytamy w liście dyrektora Radia Maryja.

Piknik z Mariuszem Błaszczakiem

Honorowy patronat nad piknikiem w Toruniu objęli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz prezydent Torunia Michał Zaleski.

Uroczystość rozpocznie się w samo południe mszą świętą. Na godz. 13.30 w amfiteatrze nad Wisłą tuż przy sanktuarium zaplanowano natomiast koncert "Małej Armii Janosika". O godz. 15 w Parku Pamięci Narodowej "Zachowali się jak trzeba" nastąpi odsłonięcie miejsca upamiętniającego bohaterów ukraińskich zamordowanych przez bandy OUN-UPA za ratowanie Polaków podczas strasznych rzezi. Od godz. 16 rozpocznie się kolejna runda koncertów w amfiteatrze. Dziękczynienie zakończy się o godz. 18:30 pierwszosobotnią procesją fatimską.

Rydzyk promuje swoją uczelnię

W czasie pikniku będzie można także zobaczyć gmach Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i zasięgnąć informacji na jej temat. O. Rydzyk wykorzystał okoliczność pikniku do promowania swojej uczelni. Przy okazji redemptorysta uderzył w inne uczelnie wyższe w Polsce.

"Pamiętajmy, 'kto myśli do przodu na rok sieje zboże, na dziesięć i więcej lat, może na 100 lat sadzi lasy, a daleko w przyszłość kształtuje dzieci i młodzież'. Do jakich szkół idzie wasza młodzież, do jakich uczelni? Czy do tych neomarksistowskich? A neomarksizm panuje na wyższych uczelniach w Polsce" - stwierdził duchowny.