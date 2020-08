Kradzież kościelnej skarbonki udaremniona przez księdza maratończyka. "Bardzo słabi biegacze"

Do próby kradzieży kościelnej skarbonki doszło we wtorek w Kamionkach pod Poznaniem. Złodziej zdemontował ją i biegiem oddalił się od kaplicy pw. Matki Teresy z Kalkuty. Dogonił go czujny ksiądz proboszcz, aktywny uczestnik maratonów.

REKLAMA

2 fot. Archidiecezja Poznańska Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA