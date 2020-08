Włochy. Trąba powietrzna na plaży. Turyści zmuszeni do nagłej ucieczki. Pięć osób rannych [WIDEO]

Dziesiątki odpoczywających zostało zmuszonych do ucieczki po tym, jak we wtorek plażę we włoskiej miejscowości Marina di Pescoluse nawiedziła trąba powietrzna. Według mediów pięć osób zostało niegroźnie rannych.

