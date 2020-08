Ciechocinek. 21 osób z koronawirusem. Kuracjusze są w dobrym stanie

Uzdrowisko Ciechocinek S.A. wznowiło działalność wraz z początkiem czerwca po trwającej od 14 marca przerwie. W piątek 21 sierpnia za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformowano o pierwszym potwierdzonym przypadku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 na jego terenie, po wykryciu którego podjęto decyzję o wykonaniu testów wymazowych u 44 pracowników i 286 kuracjuszy obiektu.

We wtorek pojawił się kolejny komunikat informujący o tym, że wszystkie próbki przebadano, a pozytywny wynik testu otrzymano u 21 osób. Zakażeni zostali umieszczeni w izolatorium w Grudziądzu. Wśród nich nie znalazł się żaden z pracowników uzdrowiska.

Izabela Hirsch-Lewandowska, rzecznik Regionalnego Szpitala Specjalistycznego w Grudziądzu, który na czas pandemii został przemianowany na jednoimienny szpital zakaźny, przekazała w środę rano, że odizolowani kuracjusze są w dobrym stanie.

Blisko trzysta osób przebywa obecnie na kwarantannie wewnątrz budynku Szpitala Uzdrowiskowego nr IV w Ciechocinku. Kolejne testy na obecność koronawirusa zaplanowane są na piątek. Marcin Zajączkowski, prezes Uzdrowiska Ciechocinek S.A. przekazał, że spółka zapewnia osobom przebywającym w izolacji jak najlepsze warunki, w tym telefoniczną opiekę psychologa. W tym momencie odwołane są wszystkie zabiegi, a goście nie mogą opuszczać swoich pokojów.

- Podjeżdżają karetki, wywożą ludzi. Człowiek, zamiast wyzdrowieć, może bardziej się rozchorować - opisywał sytuację przebywający w uzdrowisku pan Bernard w rozmowie z polsatnews.pl. Jego zdaniem do zakażeń mogło dojść poza budynkiem uzdrowiska. - Zanim utknęliśmy w pokojach, przechodziłem deptakiem w Ciechocinku, tam nie ma restrykcji na przykład co do noszenia maseczki. Według mnie to jest źródło zakażeń koronawirusem. Przed deptakiem ostrzegali nas koledzy. - twierdził.