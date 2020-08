Kamienna Góra. 12-latka w ciężkim stanie po wybuchu gazu. Poparzone nawet 90 proc. ciała

12-latka z ciężkimi obrażeniami. "Rokowania są złe, ale walczymy"

Do wybuchu instalacji gazowej w jedynym z bloków mieszkalnych przy ulicy Piastowskiej w Kamiennej Górze doszło w poniedziałek przed południem. Spośród sześciu poszkodowanych osób największe obrażenia odniosła 12-letnia dziewczynka, która została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala.

- Rokowania są złe, ale walczymy – przekazał we wtorek reporterowi radia RMF FM dr Witold Miaśkiewicz, kierownik oddziału chirurgii i traumatologii dziecięcej Szpitala w Ostrowie Wielkopolskim - Dziś wiemy, że oparzenia mogą obejmować nawet 90 procent ciała dziewczynki. - Powiedział. Według lekarzy dziewczynka ma poparzone drogi oddechowe i musi być mechanicznie wentylowana. Miała już przejść zabiegi chirurgiczne.

Dramatyczne skutki wybuchu gazu. Ruszyły zbiórki pieniędzy

W zlokalizowanym na parterze mieszkaniu, w którym doszło do eksplozji, prowadzone były prace związane z wymianą pionów gazowych. W gronie poszkodowanych osób jest pracownik firmy, która odpowiadała za te prace. Zaraz po eksplozji z budynku ewakuowano mieszkańców, którzy wrócili już do swoich mieszkań za zgodą powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wciąż nieznane są przyczyny wybuchu gazu. We wtorek w tej sprawie wszczęte zostało prokuratorskie śledztwo.

W sieci ruszyła zbiórka pieniędzy dla rodziny, która ucierpiała w wyniku eksplozji. Do wpłacania pieniędzy zachęca między innymi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamiennej Górze.

Wpłaty można dokonać również na stronie zrzutka.pl.