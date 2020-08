Alaksandr Łukaszenka znów oskarża Zachód. "W Grodnie już polskie flagi wywieszają. To niedopuszczalne"

W środę rano z inicjatywy Alaksandra Łukaszenki odbyło się posiedzenie białoruskiej Rady Bezpieczeństwa, podczas którego urzędujący prezydent rozmawiał z szefami lokalnej administracji. W trakcie spotkania Łukaszenka kolejny raz wskazał na zagrożenie, jakie jego zdaniem znajduje się za zachodnią granicą kraju.

Alaksandr Łukaszenka ostrzega zachodnich przywódców

- Ci, którzy dzisiaj, szczególnie za granicą - to już jest jawne - ostrzą szable, otrzymają poważny odpór. To nie jest gołosłowne. W Grodnie już wywieszają polskie flagi. To niedopuszczalne. Podobne rzeczy zostaną radykalnie ukrócone - mówił urzędujący prezydent, cytowany przez agencję BiełTA.

Według białoruskiego portalu Tut.by, Łukaszenka miał stwierdzić, że europejscy liderzy powinni skupić się na innych sprawach niż demonstracje na białoruskich ulicach. Wśród nich wymienił między innymi strajk "żółtych kamizelek" we Francji, zamieszki w Stanach Zjednoczonych i protesty w Niemczech. Słowa Łukaszenki padły na kilka godzin przed rozpoczęciem wideokonferencji członków Rady Europejskiej, zorganizowanej przez Charlesa Michela.

"Otwarcie deklarują zbieranie funduszy". Łukaszenka oskarża Zachód o finansowanie protestów

Białorusini biorą udział w masowych demonstracjach, nie zgadzając się z oficjalnymi wynikami wyborów prezydenckich, według których Łukaszenka uzyskał ponad osiemdziesiąt procent głosów. Protesty trwają od 9 sierpnia i biorą w nich udział setki tysięcy ludzi. W opinii urzędującego prezydenta pieniądze na ich organizację są dostarczane również z zewnątrz kraju.

- Zachodnie państwa już bezpośrednio, bez ukrycia, otwarcie deklarują zbieranie funduszy i wysyłanie ich na Białoruś. Widzimy to. Oczywiście nie możemy śledzić wszystkich funduszy, które tu trafiają, ponieważ dużo pieniędzy jest w gotówce. Ale wiemy o tym i skupimy się na tej kwestii - miał stwierdzić Łukaszenka.

To nie pierwszy raz, gdy urzędujący prezydent Białorusi w ostrych słowach wypowiada się na temat działań Zachodu. Podczas niedzielnego wiecu w Mińsku wzbudzał zaniepokojenie wzmocnioną jego zdaniem obecnością wojsk NATO przy białoruskiej granicy. - Ktoś chce nowych wyborów. Spójrzcie za okno! Czołgi i samoloty gotowe do startu są 15 minut od naszych granicy. I nie na próżno. Natowskie wojska chrzęszczą gąsienicami u naszych bram. Trwa wzmacnianie siły wojskowej na zachodnich granicach naszego kraju. Litwa, Łotwa, Polska i niestety, nasza droga Ukraina i jej władze, każą przeprowadzić nowe wybory - mówił wtedy. Do słów tych szybko odniosła się rzeczniczka NATO Oana Lundescu, która zapewniła, że sojusz nie rozbudowuje swojej obecności w tym rejonie, a jego działania mają charakter ściśle obronny i nie są zagrożeniem dla żadnego kraju.