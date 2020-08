Cichanouska apeluje do unijnych liderów: Wzywam was do wsparcia przebudzenia Białorusi

Na opublikowanym w internecie nagraniu Swiatłana Cichanouska zwraca się w języku angielskim do przywódców Europy. Niedawna kontrkandydatka Aleksandra Łukaszenki w wyborach prezydenckich, która według podawanych przez władze wyników zdobyła niewiele ponad dziesięć procent głosów, w trakcie dwuminutowego wystąpienia tłumaczy m.in., dlaczego Białorusini zdecydowali się na tak tłumne wyjście na ulice.

- Drugi tydzień z rzędu mój naród pokojowo walczy o konstytucyjne prawo do wybrania swoich przywódców. Wybory prezydenckie 9 sierpnia nie były uczciwe i przejrzyste. Wyniki zostały sfałszowane. Ludzie, którzy wyszli na ulice całego kraju w obronie swoich głosów, zostali brutalnie pobici, zamknięci w aresztach i torturowani przez reżim – powiedziała Cichanouska.

Setki ludzi zostało rannych, a co najmniej dwie zginęły. To dzieje się właśnie teraz w centrum Europy

- powiedziała opozycjonistka.

Swiatłana Cichanouska tłumaczy również, że powołanie przez nią Rady Koordynacyjnej Białorusi ma umożliwić zainicjowanie pokojowych przemian w kraju i przeprowadzenie nowych, demokratycznych wyborów prezydenckich, pod nadzorem międzynarodowej opinii. - Łukaszenka stracił legitymację do rządzenia w oczach narodu i świata - dodaje Cichanouska.

Cichanouska: Wzywam do wsparcia przebudzenia Białorusi

Oponentka Łukaszenki zaapelowała do europejskich liderów, by nie uznawali wyników elekcji podawanych przez białoruskie władze, według których obecnie urzędujący prezydent otrzymał ponad osiemdziesiąt procent głosów.

- Przywódcy Europy, wzywam was do wsparcia przebudzenia Białorusi. Wzywam wszystkie kraje do respektowania zasad prawa międzynarodowego. Wzywam do respektowania suwerenności Białorusi i wyboru dokonanego przez Białorusinów – tymi słowami zakończyła swój apel Cichanouska.

Na środowe południe przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaplanował wideokonferencję unijnych liderów. W jej trakcie omówiona zostanie sytuacja na Białorusi. Członkowie Rady Europejskiej mają poruszyć temat możliwych form wsparcia dla mieszkańców kraju. Agencja Reuters wymienia wśród nich stworzenie funduszu dla ofiar represji, ułatwienie Białorusinom dostępu do unijnego rynku pracy, rozszerzenie wymiany studentów z krajami Unii Europejskiej, projekty wspierania pluralizmu w mediach, a także wsparcie w reformie milicji.