"Patryk, dawaj go!" Policjant w pościgu za łamiącym zasady kwarantanny [WIDEO]

W sobotę po południu doszło do niecodziennego pościgu ulicami Krakowa. Policjant będący już po pracy zauważył, że z umiejscowionego na pierwszym piętrze okna hotelu dla osób objętych kwarantanną po linie schodzi młody mężczyzna i próbuje uciekać. Funkcjonariusz bez wahania rozpoczął pościg, co zostało uwiecznione na nagraniu wykonanym przez jego kolegów - także stróżów prawa - którzy w tym samym hotelu przechodzili kwarantannę. – Patryk, dawaj go! – słychać w tle.

Zobacz wideo Próbował uciec z kwarantanny. Złapała go policja

Dalszy bieg wydarzeń opisano w komunikacie zamieszczonym na stronie małopolskiej policji. 23-letni uciekinier okazał się szybszy od policjanta, ale ten na szczęście skorzystał z pomocy postronnego obserwatora, który na potrzeby akcji użyczył swojego roweru. Pościg za Ukraińcem zakończył się w okolicy ogródków działkowych przy ulicy Mydlnickiej, gdzie zbieg został obezwładniony. Jak się okazało, mężczyzna nie był na kwarantannie, ale postanowił odwiedzić kolegów, którzy przebywali w hotelu w przymusowej, 14-dniowej izolacji, nieuniknionej dla przyjezdnych z Ukrainy.

Drugi zatrzymany „miał już dość przebywania w jednym miejscu”

Co ciekawe do kolejnej próby opuszczenia hotelowego pokoju po linie doszło w tym samym miejscu późnym wieczorem. Jeden z będących na kwarantannie mężczyzn postanowił wyjść, bo jak później powiedział, „miał już dość przebywania w jednym miejscu”. Czujni policjanci znajdujący się w izolacji na tym samym piętrze zauważyli to zdarzenie i postanowili zawiadomić o nim swojego kolegę (tego samego, który wcześniej ujął 23-latka), który szybko przybył na miejsce i zatrzymał 28-letniego Ukraińca.

Mężczyzna prewencyjnie został przeniesiony z pierwszego piętra na czwarte, a o jego czynie powiadomiono sanepid. W stosunku do obu ujętych na gorącym uczynku mężczyzn krakowska policja prowadzi czynności wyjaśniające.