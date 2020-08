Poseł klubu PiS Andrzej Sośnierz: Czy nie wstyd Polakom, że prezydent zarabia tak mało?

Andrzej Sośnierz stwierdził we wtorkowej rozmowie z TVN24, że jest zwolennikiem wprowadzenia w życie ustawy, która zakłada m.in. znaczną podwyżkę wynagrodzenia prezydenta i uposażeń parlamentarzystów.

- Czy nie wstyd Polakom, żeby ich prezydent zarabiał tak mało, by być może był najbiedniejszym prezydentem w Europie? - pytał poseł klubu PiS. W jego opinii najważniejsze osoby w państwie powinny zarabiać większe pieniądze. - Jeśli dana funkcja jest ważna, powinna być wynagradzana szczególnie – przekonywał. Andrzej Sośnierz był w gronie 386 posłów, którzy w piątek zagłosowali za przyjęciem nowego prawa zakładającego podwyżki dla polityków. Za ustawą opowiedziało się 226 posłów klubu PiS, dwóch wstrzymało się od głosu, siedmioro w ogóle nie wzięło udziału w głosowaniu, a żaden nie zagłosował przeciwko.

Podwyżki dla posłów. "Projekt kończy swoją historię"

Pomimo szerokiego poparcia dla ustawy w Sejmie, Senat w poniedziałek odrzucił ją stosunkiem głosów 48 do 45. Do takiego rozwiązania senatorów namawiali również niektórzy posłowie, którzy wcześniej głosowali za ustawą. Przepisy wrócą teraz do Sejmu, jednak najbliższe posiedzenie izby niższej parlamentu odbędzie się dopiero w połowie września.

Jak ustalili dziennikarze RMF FM, ustawa trafi do sejmowej zamrażarki. Oznacza to, że Marszałek Witek nie zamierza przedkładać jej pod ponowne głosowanie. - Po głosowaniu w Senacie projekt kończy swoją historię - oświadczył wcześniej szef klubu PiS Ryszard Terlecki.