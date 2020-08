Koronawirus na weselu i w sklepie. Nowe ogniska w woj. warmińsko-mazurskim

We wtorek w woj. warmińsko-mazurskim potwierdzono 34 przypadki zakażenia (resort zdrowia podał, że 32 ale 2 kolejne potwierdzono już po złożeniu raportu do resortu - PAP). Zanotowano także kolejny, trzeci w regionie, zgon.

"Zmarła osoba to mieszkanka powiatu piskiego. Miała ponad 80 lat, w ocenie lekarzy powodem jej śmierci był COVID-19" - poinformował PAP warmińsko-mazurski inspektor sanitarny Janusz Dzisko. Dodał, że zmarła była hospitalizowana przed dwie doby w szpitalu w Elblągu, skąd trafiła ze szpitala w Piszu.

Kolejne ogniska koronawirusa na weselach

Dzisko podał PAP, że wśród zakażeń odnotowanych we wtorek są osoby, które bawiły się na weselach w Bartoszycach i Działdowie oraz sklepowa z dużego sklepu w powiecie działdowskim. "Obawiam się, że w najbliższym czasie możemy notować zakażenia sklepowe" - przyznał Dzisko. Przypadki zakażenia odnotowano u mieszkańców Elbląga, którzy w ostatnim czasie wypoczywali na Mierzei Wiślanej i wszystko na to wskazuje, że to tam się zakazili.

Kolonia rozwiązana przez koronawirusa

Zakażenie koronawirusem wykryto także w ostatnich dniach wśród uczestników kolonii w powiecie olsztyńskim. "Najpierw okazało się, że matka jednego z kolonistów jest zakażona, następnie testy wykazały, że trzy osoby z kadry opiekuńczo-wychowawczej także są zakażone. Kolonia została przez nas rozwiązana, a dzieci zostały skierowane na kwarantannę" - powiedział Dzisko i przyznał, że na kolonii wypoczywały dzieci z Warszawy i to w statystykach zachorowań woj. mazowieckiego są umieszczone te osoby.

W woj. warmińsko-mazurskim od kilku dni notowane są rekordy potwierdzonych zakażeń, wtorkowa liczba - 34 osoby - to najwyższa odnotowana w regionie od początku pandemii koronawirusa. Od początku pandemii w regionie zanotowano 528 zakażeń i trzy zgony.

