Swiatłana Cichanouska jest na Litwie. Została zmuszona do wyjazdu przez władze Białorusi

Swiatłana Cichanouska została zmuszona do wyjazdu z Białorusi przez władze - tę informację potwierdził w rozmowie z Gazeta.pl Piotr Andrusieczko z Outride.rs, który przebywa obecnie w Mińsku. - Nie ma jednak informacji, co do tego, w jaki sposób do tego doszło - dodaje.

REKLAMA

2 Fot. Sergei Grits / AP Photo Otwórz galerię Na Gazeta.pl

REKLAMA