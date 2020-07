Nowy skład Komisji Etyki TVP. Powołano osoby, których dotyczyły poprzednie skargi

W składzie Komisji Etyki TVP znaleźli się szefowa "Wiadomości" Danuta Holecka, szef redakcji dokumentu Stanisław Królak, prowadzący "Teleexpress" Krzysztof Ziemiec, dziennikarka TVP3 Lublin Anna Duda, dziennikarze "Wiadomości" Mariusz Jarosiewicz i Krzysztof Nowina-Konopka oraz szef redakcji "Alarm!" Przemysła Wenerski. Wspomniane skargi dotyczą dwóch ostatnich członków komisji, którzy przygotowywali bądź nadzorowali kontrowersyjne materiały.

Osoby, których materiały zostały zgłoszone do komisji to Krzysztof Nowina-Konopka oraz Przemysław Wenerski. Dziennikarz "Wiadomości" stworzył reportaż krytykujący Donalda Tuska, w którym pojawiły się elementy z Józefem Stalinem, Adolfem Hitlerem i defiladą wojsk nazistowskich. Mimo usunięcia przebitek w sieci, do KRRiT wpłynęły skargi na dziennikarza.

W kontekście Przemysława Wenerskiego, zgłoszono materiał przez niego nadzorowany. Reportaż "Inwazja" dotyczył społeczności LGBT oraz organizację marszów równości. Publikacja została wyemitowana przed wyborami do polskiego parlamentu. Treść materiału spotkała się z krytyką Kampanii Przeciw Homofobii, a sprawa trafiła do sądu.

Zgodnie z uchwałą Nr 182/2006 Komisja Etyki TVP poza rozpatrywaniem skarg, orzeka "o zgodności postępowania dziennikarzy z Zasadami etyki dziennikarskiej w TVP S.A.". Warto zaznaczyć, że komisja jest nieodwoływalna w czasie kadencji i suwerenna w formułowaniu swoich opinii oraz orzeczeń.