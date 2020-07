Rządowe limuzyny SOP nie mają rejestratorów. Działania podjęto w obawie przed hakerami

Brak żelaznych dowodów dotyczących wypadku Beaty Szydło w Oświęcimiu sprawił, że prokuratura, biegli i sąd musieli odtwarzać przebieg zdarzenia, posiłkując się zeznaniami świadków. Kilka dni temu sąd podjął decyzję o warunkowym umorzeniu postępowania na rok. Jak donosi "Rzeczpospolita", rządowe auta nie posiadają kamer, ani żadnych innych rejestratorów czy nawigacji, które pozwoliłyby ustalić lokalizację pojazdu.

SOP nie zdradza szczegółów na temat bezpieczeństwa. Hakerzy powodem zmian w pojazdach

- To ma zapobiec sytuacji, że ktoś zhakuje system, przejmie kontrolę nad pojazdem, ustali, gdzie się on w danej chwili znajduje i np. zdalnie, elektronicznie wyłączy hamulce. To zagrożenie realne - cytuje swoje źródło "Rzeczpospolita".

Obawy przed zhakowaniem sprzętu elektronicznego w samochodach rządowych źródło dziennika argumentuje sytuacją sprzed dwóch lat, kiedy to w Anglii hakerzy zdalnie przejęli kontrolę nad pojazdem, podwyższając temperaturę do 29 stopni oraz zamykając zamki elektroniczne.

O zainstalowanie urządzeń rejestrujących do BOR (dzisiejszy SOP) zwróciła się krakowska prokuratura. Skierowana prośba motywowana była ułatwieniem w prowadzeniu odpowiednich kroków na podstawie materiału audiowizualnego.

Na pytanie "Rzeczpospolitej" w sprawie kamer w pojazdach rządowych rzecznik SOP, Bogusław Piórkowski odpowiedział krótko. - Nie ujawniamy szczegółów ochrony. Dziennik dodaje, że rejestratorom przeciwni są także pasażerowie pojazdów rządowych, którzy nie chcieliby, aby m.in. ich rozmowy przedostały się na zewnątrz.