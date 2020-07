Oświęcim. Ludzkie kości w korycie rzeki Soły? Grupa nastolatków trafiła na nie, gdy spadł poziom wody

We wtorek po południu oświęcimska Policja otrzymała zawiadomienie od grupy nastolatków o znalezieniu podczas wycieczki rowerowej dwóch kości na dnie Soły, niedaleko ul. Kamieniec w Oświęcimiu. Policja i Straż Pożarna przeszukały koryto rzeki i znalazły pozostałych pięć fragmentów, które zostały przekazane do badania. Działania policjantów nadzorował prokurator.

Grupa nastolatków znalazła kości. Jakiego pochodzenia jest znalezisko wycieczki rowerowej?

Prokuratura Rejonowa zleciła dogłębne przebadanie znalezionych w korycie rzeki fragmentów. Grupa nastolatków znalazła kości przez opadający poziom wody, fragmenty leżały na żwirze. Następnym etapem będzie przeprowadzenie badań, mających na celu ustalenie pochodzenia szczątków. Biegli prowadzący dochodzenie nad znalezionymi szczątkami, nie wykluczają ludzkiego pochodzenia elementów.

- Kości zostały zabezpieczone do badań, na podstawie których biegli z zakresu medycyny sądowej postarają się określić, z jakiego okresu pochodzą, a po potwierdzeniu, że są to kości ludzkie, będzie możliwe określenie wieku oraz płci osoby, do której należały - oświadczyła oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, Małgorzata Jurecka - W takim przypadku w trakcie badań zostanie również określony profil DNA, który być może pozwoli na ustalenie, czy szczątki należały do zaginionej na terenie Polski osoby - dodała.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez rzeczniczkę na podstawie uzyskanych w wyniku badań informacji, policjanci rozpatrzą zgłoszenia zaginięć osób, których przypadki nie zostały jeszcze wyjaśnione.