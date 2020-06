Podejrzenie ujawnienia tematu matury. CKE zawiadomiła prokuraturę. "Nie chodzi o publikację w sieci"

Świadczyć o tym miały wyniki wyszukiwania w Google sformułowania "wesele elementy fantastyczne" dziś przed godziną 9 rano. Szef CKE Marcin Smolik powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że Komisja dostała informacje, iż zaobserwowano zainteresowanie w wyszukiwarce w jednym z województw pierwszym tematem matury, zanim rozpoczął się egzamin i należy to sprawdzić.

CKE: "Nie chodzi o opublikowanie w internecie tematu"

Marcin Smolik podkreślił, że nie chodzi o opublikowanie w internecie tematu matury, ale prawdopodobnie o wcześniejsze przekazanie go uczniom jednej ze szkół po otrzymaniu arkuszy z tematami. W internecie miało miejsce około stu wyszukiwań zagadnienia "Wesela" Wyspiańskiego więc skala potencjalnego przestępstwa może dotyczyć jednej lub kilku szkół. Marcin Smolik dodał, że Komisja podejmie decyzje w tej sprawie po zbadaniu jej przez policję.

Szef Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dodał, że poza tym przypadkiem, matury dziś przebiegły spokojnie.

Wyciek tematu pracy na maturze z języka polskiego

Zarząd CKE poinformował w poniedziałek, że w związku z informacjami dotyczącymi możliwych wywołań w Google fraz związanych z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym z terenu województwa podlaskiego przed godz. 9, w poniedziałek na policji zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dalsze kroki natomiast będą uzależnione od ustaleń śledczych.

Ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne", czyli fragmentu tematu tegorocznej matury z języka polskiego. Ten brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury".

Drugim tekstem do wyboru był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne". Według Google Trends największe zainteresowanie hasłem "wesele elementy fantastyczne" w skali kraju odnotowano w Białymstoku, a szczyt jego popularności można było zaobserwować o godz. 7:44. Przed godz. 9, czyli godziną rozpoczęcia egzaminu maturalnego, wspomniane hasło wyszukiwano również m.in. w województwach: mazowieckim czy małopolskim.