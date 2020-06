Matura 2020. CKE złoży zawiadomienie na policję w sprawie wycieku pytań

W odpowiedzi przesłanej do Radia Zet, zarząd CKE poinformował, że w związku z informacjami dotyczącymi możliwych wywołań w Google fraz związanych z tematem tegorocznego egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym z terenu województwa podlaskiego przed godz. 9, dziś na policji zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Dalsze kroki natomiast będą uzależnione od ustaleń śledczych.

Przed egzaminem wyszukiwano haseł związanych z tematem matury

Ok. godz. 6.30 w woj. podlaskim zanotowano wzrost wyszukiwań w Google frazy "wesele elementy fantastyczne", czyli fragmentu tematu tegorocznej matury z języka polskiego. Ten brzmiał: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury".

Drugim tekstem do wyboru był wiersz Anny Kamieńskiej "Daremne". Według Google Trends największe zainteresowanie hasłem "wesele elementy fantastyczne" w skali kraju odnotowano w Białymstoku, a szczyt jego popularności można było zaobserwować o godz. 7:44. Przed godz. 9, czyli godziną rozpoczęcia egzaminu maturalnego, wspomniane hasło wyszukiwano również m.in. w województwach: mazowieckim czy małopolskim.

Jak możemy przeczytać na profilu "Emocje w sieci", którego autorzy zajmują się badaniem internetowych trendów, przed egzaminem w wyszukiwarce wpisywano nie tylko wspomniane hasła, ale i cały temat zadania.