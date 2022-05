Szwecja będzie ubiegać się o wejście do NATO. Rząd podjął decyzję

W zeszłym tygodniu Wielka Brytania podpisała gwarancję bezpieczeństwa ze Szwecją i Finlandią, zobowiązując się do udzielenia im pomocy, gdyby któreś z tych państw zostało zaatakowane. Ma to chronić kraje skandynawskie w okresie, gdy nie będą jeszcze członkami Paktu Północnoatlantyckiego. W poniedziałek Szwecja oficjalnie zrezygnowała z neutralności wojskowej i zapowiedziała, że złoży wniosek o wejście do NATO.

Szwecja złoży wniosek ws. członkostwa NATO

- W szwedzkim parlamencie istnieje znaczna większość za przystąpieniem do NATO. Najlepszą rzeczą dla Szwecji i Szwedów jest dołączenie do NATO - podkreśliła premierka Magdalena Andersson.

Na konferencji pojawił się również Ulf Kristersson, lider opozycyjnej Partii Umiarkowanej. Polityk poparł decyzję o wejściu do paktu. Nazwał ją nawet "historyczną". Jak przekazało BBC, Kristersson mówił, że "nie chodzi tu o politykę partyjną, lecz o wzięcie wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju".

Szwedzki rząd zapowiedział wejście do NATO

Gratulacje w związku z decyzją szwedzkiego rządu złożył Charles Michel - przewodniczący Rady Europejskiej. "Wraz z wnioskiem Szwecji o przystąpienie NATO wraz ze swoim strategicznym partnerem, Finlandią, nasze bezpieczeństwo staje się jeszcze silniejsze. Pochwalam Szwecję i ich decyzję na rzecz bezpieczeństwa zbiorowego i obrony" - napisał na Twitterze.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto potwierdził w niedzielę, że jego kraj również będzie ubiegał się o członkostwo w NATO. Zarówno Finlandia jak i Szwecja chcą dołączyć do Sojuszu z powodu obaw, jakie wywołała rosyjska inwazja w Ukrainie. Aby kraj stał się członkiem NATO, jego wniosek o przystąpienie musi być ratyfikowany przez wszystkie kraje członkowskie.

W sprawie wypowiedział się sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg po nieformalnym spotkaniu ministrów spraw zagranicznych w niedzielę w Berlinie. - Złożenie przez Finlandię i Szwecję wniosków o członkostwo w NATO będzie historyczną chwilą - stwierdził Stoltenberg.

Turcja ma wątpliwości co do członkostwa Szwecji i Finlandii

Nie wszystkie kraje wchodzące w skład sojuszu są optymistycznie nastawione do tej informacji. Sprzeciw wobec wejścia Szwecji i Finlandii zgłasza Turcja. Ma to związek z faktem, że kraje te, zdaniem Ankary, wspierają Partię Pracujących Kurdystanu, którą Turcja uznała za organizację terrorystyczną.

Szef Sojuszu przyznał, że Turcja zgłosiła pewne obawy, ale wyraził przekonanie, iż problemy zostaną rozwiązane i kraje członkowskie porozumieją się w sprawie członkostwa Finlandii i Szwecji w NATO. Ankara postawiła między innymi warunek wydania 33 osób powiązanych z kurdyjskimi bojownikami i opozycjonistą Fethullahem Gulenem. Szwecja i Finlandia nie zgodziły się na tureckie żądania. W ostatni weekend z udziałem Turcji w Berlinie trwały rozmowy ministrów spraw zagranicznych NATO między innymi na ten temat.

Władimir Putin reaguje na starania o członkostwo w NATO

Zareagował również Władimir Putin, który oświadczył w poniedziałek, że przystąpienie Finlandii i Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie będzie stanowiło zagrożenia dla jego kraju, ale podkreślił, że rozbudowa infrastruktury militarnej na terytorium Szwecji i Finlandii będzie wymagała reakcji ze strony Rosji.