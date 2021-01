W piątek 29 stycznia w całej Polsce odbywają się strajki w związku z opublikowaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym legalna aborcja będzie niemal całkowicie zakazana. Największy protest wyruszył o godz. 20:00 z ronda Dmowskiego w Warszawie, ale strajki odbywają się również w mniejszych miejscowościach.

Strajk Kobiet. Jak strajkują w mniejszych miastach?

Gryfice, Rybnik, Suwałki, Zgorzelec, Węgorzewo i Wałbrzych - to tylko niektóre mniejsze miasta, w których aktualnie trwają protesty. Wśród uczestników manifestacji pojawiają się takie hasła, jak chociażby "Jeszcze Polka nie zginęła", "To nie jest Trybunał, to nie jest wyrok", "Prawa kobiet prawami człowieka". W Koszalinie protestujący postawili banery z hasłami pod lokalną siedzibę PiS-u

"To trzeci dzień w tym tygodniu, gdy na rynku w Rybniku można było ujrzeć protestujących mieszkańców Rybnika. Sprzeciwiają się zaostrzeniu prawa aborcyjnego w naszym kraju. Swoje „nie” wyraziło głośno kilkanaście osób" - relacjonuje lokalny serwis rybnik.com.pl.

Bydgoszcz. Zatrzymanie podczas protestu Strajku Kobiet

Polsat News informuje, że w Bydgoszczy doszło do przepychanek demonstrantów z policjantami. W wyniku tego zdarzenia co najmniej jedna osoba została zatrzymana.

