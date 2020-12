Gala "The Best of Moto" 2020

Nagrodę odbierze Monika Krzesak, PR Manager Kia Motors Polska:

Bardzo dziękujemy zarówno organizatorom jak i wszystkim, którzy zagłosowali na naszego wszechstronnego SUVa w plebiscycie "The Best of Moto". Nowa Kia Sorento trafiła na polski rynek zaledwie 3 miesiące temu a zebrała już wiele bardzo pozytywnych opinii i to zarówno klientów jak i mediów. To jest już czwarta generacja Sorento, ale co bardzo istotne nie jest to ewolucja, a rewolucja i to pod każdym względem. Kia Sorento zbudowana została od podstaw: nowa platforma i większy rozstaw osi, nowy wygląd i nowoczesny design, który idzie w parze z zaawansowaną technologią, system łączności ze światem zewnętrznym UVO Connect i systemy wspomagające prowadzenie samochodu, nowe silniki - w tym po raz pierwszy napęd hybrydowy i hybrydowy typy plug-in.

Jeżeli dodamy do tego bagażnik o pojemności 821 litrów, możliwość przewiezienia w komfortowych warunkach nawet 7 osób i do wyboru 2 lub 4WD to otrzymamy bardzo wszechstronny, nowoczesny i ekologiczny samochód. Samochód uniwersalny, który sprawdzi się w każdych warunkach! Jeszcze raz bardzo dziękujemy za wszystkie głosy i za to wyróżnienie.