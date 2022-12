69 426 zł - tyle dokładnie wpłaciliście w okresie świątecznym na konto Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), która wspólnie z Gazeta.pl pod hasłem "Wspólne Święta" prowadzi zbiórkę na zakup i transport świątecznych paczek. To dzięki Wam niebawem dostarczymy ponad 500 paczek dla pacjentów szpitala w Chersoniu i mieszkańców wyzwolonych podchersońskich wsi. Jesteście niesamowici! Każda kolejna wpłata to ważna pomoc, wciąż zachęcamy do wsparcia.

