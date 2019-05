Wybory do europarlamentu 2019. Prawdopodobne wyniki w Europie są sensacyjne

REKLAMA

W wyborach do Parlamentu Europejskiego głosują mieszkańcy wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Wyniki exit poll w wielu państwach zaskakują.

Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019. Sensacyjny wynik "Zielonych" w Niemczech

Można powiedzieć, że jednym z największych zwycięzców wyborów do europarlamentu w Niemczech będzie partia "Zielonych". Pomimo że według wyników exit poll to partia CDU Angeli Merkel osiągnęła największe poparcie (zdobyli 28 proc. głosów, co jednak jest wynikiem o 7 punktów procentowych mniejszym niż 5 lat temu), to niespodziewanie na drugim miejscu znaleźli się "Zieloni", którzy osiągnęli wynik powyżej 20 proc.

Znaczną stratę zanotowała również partia SPD, której poparcie, dziś równe 15 proc., spadło o 12 punktów procentowych. Wyjątkowo wysoki wynik osiągnęła także eurosceptyczna partia AfD. Poparło ją ponad 10 proc. wyborców.

Frekwencja w wyborach do europarlamentu w Niemczech, podobnie jak w wielu innych krajach, było rekordowa. Do urn poszło około 59 proc. uprawnionych do głosowania.

Wybory do europarlamentu. W Grecji wygrywa konserwatywna opozycja

W Grecji jesteśmy świadkami zwycięstwa opozycyjnej konserwatywnej Nowej Demokracji. Według wyników exit poll zdobyła ona od 32 do 36 proc. głosów wyborców, podczas gdy rządząca dziś lewicowa Syriza, partia premiera Aleksisa Tsiprasa, osiągnęła wynik między 25 a 29 proc.

Na trzecim miejscu plasuje się socjalistyczny Kinal, który zdobył od 7 do 9 procent głosów. Tuż za nim skrajnie prawicowy Złoty Świt i Komunistyczna Partia Grecji (KKE).

Wybory do PE w Austrii. Nie ma przewrotu

Według badań exit poll wyboru do europarlamentu w Austrii wygrała rządząca Austriacka Partia Ludowa kanclerza Sebastiana Kurza. Zdobyła ona 34,5 proc. poparcia. Opozycyjna Partia Socjaldemokratyczna 23,5 proc., a skrajnie prawicowa Wolnościowa Partia Austrii 17,5 proc. głosów.

Francja zaskakuje. W wyborach do europarlamentu zwycięża Zjednoczenie Narodowe

Z pierwszych informacji, jakie napływają z Francji wynika, że według badań exit poll najwyższy wynik z wyborach do Parlamentu Europejskiego osiągnęło Zjednoczenie Narodowe. Ugrupowanie Marine le Pen zdobyło 24. proc. głosów. Partia Emmanuela Macrona En Marche! plasuje się na drugim miejscu z wynikiem 23 proc.

Wybory do europarlamentu na Węgrzech. Partia Orbana zwycięża

Według badań exit poll na Węgrzech najwyższy wynik uzyskała partia Victora Orbana Fidesz. Zdobyła ona 56 proc. głosów. Jej wynik znacznie wyprzedza socjalistów i lewicową Koalicję Demokratyczną, które - według badania - zdobyły po 10 proc. głosów. Nacjonalistyczny Jobbik uzyskał około 9 proc., a partia Momentum 7 proc.

Hiszpania wybrała. Do PE wyjdzie prawicowa partia VOX

Wyniki sondażu ośrodka badawczego GAD3 dotyczące wyborów do europarlamentu mówią, że w Hiszpanii wygrała Socjalistyczna Partia Robotnicza i zdobędzie ona 18 mandatów (o 4 więcej niż w 2014 roku). Po raz pierwszy w Parlamencie Europejskim znajdą się również deputowani prawicowej partii VOX. Według sondaży zdobyła ona od 4 do 5 miejsc.