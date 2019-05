Wybory do europarlamentu. PKW podała frekwencję na godzinę 17.00. Jest rekord

Jak podała PKW, w wyborach do europarlamentu zagłosowało w Polsce 9 milionów 672 tysiące 416 osób. Frekwencja w całej Polsce wyniosła 32,51 proc.

Dla porównania - w 2014 roku frekwencja do godz. 17.30 wyniosła 16,91 proc., a więc w w tym roku jest prawie dwukrotnie więcej. Rekordowa dotychczas frekwencja całkowita w wyborach do PE była w 2009 roku - wyniosła wówczas 24,53 proc. W 2014 roku było to natomiast 23,83 proc.

Wybory do europarlamentu 2019. Gdzie najwyższa frekwencja? Dane z PKW

35,08 proc. - to najwyższa frekwencja w wyborach do europarlamentu 2019 w skali całego kraju do godz. 17, odnotowano ją w Małopolsce. Drugie miejsce przypadło woj. mazowieckiemu (35,33 proc.), a trzecie - pomorskie (33,32 proc.). Najgorzej wypada na razie woj. opolskie - 27,03 proc.

Pod względem rankingu miejscowości z najwyższą frekwencją do godz. 17 wygrywa Warszawa - tam wyniosła 41,41 proc. Kolejne są Kraków - 34,88 proc. i Gdańsk - 33,32 proc.

Wybory do europarlamentu 2019 - relacja na żywo >>>

Kolejna konferencja PKW obędzie się dopiero o godz. 22.00, czyli już po zakończeniu ciszy wyborczej, która trwa do godz. 21.00.