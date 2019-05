Msza ekspiacyjna za profanację Matki Boskiej. Przeor prosił o modlitwę za Polskę i "o opamiętanie"

REKLAMA

W homilii arcybiskup Depo mówił o potrzebie modlitwy o mądrość i rozsądek sumienia odpowiedzialnego przed Bogiem i historią. Prosił, by modlitwą "przezwyciężać grozę zła, które poprzez kłamstwo zakorzenia się w sercach Polaków".

Przeor Jasnej Góry, ojciec Marian Waligóra, prosił o modlitwę za Polskę, "o opamiętanie, o nawrócenie dla wszystkich, którzy nie szanują naszych świętości i naszej historii". - Za Prymasem Tysiąclecia chcemy wypowiedzieć odważnie nasze "non possumus" wobec tego co poniża, co wyszydza, co wprost obraża tak drogie dla nas wartości - dodał przeor.

Tęczowa Matka Boska. Przeor Jasnej Góry o "profanacji"

O. Marian Waligóra zabrał głos w sprawie Tęczowej Matki Boskiej już przed dwoma tygodniami. Wówczas mówił, że wydarzenia "bolą, bo dotykają Świętości", której stróżami są duchowni na Jasnej Górze. - Maryja jest patronką ładu społecznego, o który chcemy modlić się i prosić, żeby wszyscy Polacy nawzajem siebie szanowali - dodał.

Według przeora, "sposób wyrażania swoich racji i poglądów przez osoby, które dopuszczają się takich aktów, jest dalece niestosowny". - Nikt z nas nie chciałby, żeby nasze własne mamy ktoś w ten sposób szkalował. My, jako ludzie wierzący, katolicy, właśnie tak podchodzimy do obecności Maryi w tajemnicy życia Kościoła. Maryja jest nam dana jako Matka przez samego Chrystusa i stąd nasz ból - mówił Waligóra.

Zarzuty ws. tęczowej Matki Boskiej

W nocy z 26 na 27 kwietnia w Płocku rozlepiono plakaty i nalepki z wizerunkiem Matki Bożej Częstochowskiej, na których postaci Maryi i Dzieciątka otoczone zostały aureolami w barwach tęczy. Symbole zostały rozlepione wokół parafii św. Dominika w Płocku. Na Wielkanoc w tej parafii udekorowano Grób Pański tekturowymi pudłami z napisami: "LGBT", "gender", "zdrada", "kłamstwo" czy "kradzież".

W poniedziałek policja zatrzymała Elżbietę Podleśną, podejrzaną o profanację wizerunki Matki Boskiej Częstochowskiej. Kobiecie grozi grzywna, ograniczenie lub nawet pozbawienie wolności do lat dwóch. Kilka dni później zatrzymano jeszcze jedną osobę. Prokuratura postawiła w tej sprawie zarzuty obrazy uczuć religijnych.

Sondaż: Tęczowa Maryja nie obraża wierzących

Z sondażu przeprowadzonego przez KANTAR wynika, że większość Polaków identyfikujących się jako osoby wierzące uważa, że "Tęczowa Maryja" nie obraża ich uczuć religijnych. Tak zadeklarowało 48 proc. ankietowanych. 36 proc. osób wierzących uznało, że grafika obraziła ich uczucia religijne. 15 proc. stwierdziło z kolei, że nie są wierzący, więc sprawa ich nie dotyczy, a 2 proc. nie miało na ten temat zdania.

Sondaż KANTAR zrealizowano dla "Gazety Wyborczej", portalu Gazeta.pl i Tok FM. Został przeprowadzony w dniach 16-19 maja 2019 (CATI, próba 1006 osób, reprezentatywna dla populacji 18+).