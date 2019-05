Marsz Równości w Gdańsku zadedykowany Pawłowi Adamowiczowi. Na czele prezydentka miasta

Stowarzyszenie na rzecz osób LGBT Tolerado, które jest organizatorem marszu, przypomina w tym roku o słowach zamordowanego prezydenta Gdańska: "Miłość może tylko łączyć". To hasło tegorocznego Marszu i zdanie, które Paweł Adamowicz wypowiedział dwa lata wcześniej, kiedy otwierał Trójmiejski Marsz Równości.

Tolerado zauważa, że to Adamowicz wprowadzał do dyskursu publicznego takie zagadnienia jak pomoc uchodźcom, integrację imigrantów czy prawa osób LGBT+. "Paweł Adamowicz, dochowując wierności swoim przekonaniom i wartościom, zmieniał poglądy pod wpływem doświadczeń i spotkań z ludźmi. Poszerzał w ten sposób przestrzeń wolności, równości i solidarności" - czytamy w zaproszeniu na Marsz. Działacze dodają, że choć Prezydent nie pójdzie z nimi w tym Marszu, to "jego słowa i dzieła" będą tego dnia z nimi.

Paweł Adamowicz był jednym z pierwszych prezydentów polskich miast, który wziął udział w Marszu Równości. Jego wypowiedź na Marszu brzmiała w całości tak:

Czasem człowiek zmienia poglądy. Moje, kiedyś bardzo konserwatywne, także się zmieniają, ale niezależnie, czy jesteśmy konserwatystami, czy liberałami, a może socjalistami, powinniśmy pamiętać o szacunku dla drugiego człowieka i prawie do wyrażania swoich poglądów i przekonań – nawet jeśli się z nimi nie zgadzamy. Moja obecność na tym marszu jest zgodna z moim chrześcijaństwem, moim katolicyzmem. Bo chrześcijaństwo łączy, nie dzieli. Miłość może tylko łączyć

"Twój Gdańsk, prezydencie"

Na czele Marszu znalazł się transparent z napisem "Twój Gdańsk, prezydencie". Niosła go m.in. prezydent miasta Aleksandra Dulkiewicz. - Miłość może tylko łączyć. Pamiętacie kto powiedział te słowa? Witam w Gdańsku, mieście wolności, solidarności i równości - cytuje jej przemówieniu trójmiasto.wyborcza.pl. - Wierzę, że w sercu gdańszczanek i gdańszczan, Polaków i Polek, Europejczyków i Europejek równość będzie czymś tak oczywistym jak jod w nadmorskim powietrzu - stwierdziła.

Swoje poparcie manifestowała także na Twitterze. "'Miłość może tylko łączyć!' Vivat równość! Vivat wolność! Vivat miłość! Vivat Gdańsk!" - napisała przed Trójmiejskim Marszem Równości. W trakcie pisała też, że jest dumna i zaszczycona tym, że mogła otworzyć i uczestniczyć w Marszu. "Gdańsk nie boi się różnorodności" - dodała.

O historii Wolnego Miasta Gdańska w kontekście losów osób homoseksualnych opowiedział Trójmiejskiej "Wyborczej" dr Jan Daniluk.