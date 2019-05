Kolejka kandydatów do zastąpienia Theresy May coraz dłuższa. Właśnie zgłosił się piąty chętny

Przed Hancockiem podobną deklarację złożyli już były minister spraw zagranicznych Boris Johnson, obecny szef brytyjskiego MSZ Jeremy Hunt, sekretarz do spraw rozwoju międzynarodowego Rory Stewart i była mister pracy Esther McVey. Za faworyta uważany jest Boris Johnson.

Theresa May ogłosiła w piątek, że 7 czerwca ustąpi ze stanowiska szefa Partii Konserwatywnej. May przyznała, że poniosła porażkę, gdy parlament odrzucił jej propozycję umowy brexitowej.

REKLAMA

Zrobiłam wszystko, aby przekonać parlamentarzystów do poparcia tej umowy. Ale nie byłam w stanie tego zrobić- mówiła ustępująca premier Wielkiej Brytanii.

Łamiącym głosem i ze łzami w oczach kończyła swoje piątkowe wystąpienie słowami, że "bycie premierem Wielkiej Brytanii było zaszczytem jej życia" i że jest "ogromnie wdzięczna, że mogła służyć krajowi, który kocha".

Theresa May będzie jednym z najkrócej urzędujących premierów Wielkiej Brytanii po II wojnie światowej. Krócej to stanowisko piastowali wyłącznie Anthony Edena (1955-1957) i Alec Douglasa-Home (1963-1964), choć do czerwca - gdy May opuści Downing Street 10 - prześcignie w liczbie dni premierowania Gordona Browna (2007-2010).