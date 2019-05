21-latek uprowadził nastolatkę i zamordował jej rodziców. W USA zapadł wyrok w głośnej sprawie

REKLAMA

Sąd okręgowy w Barron (stan Wisconsin) skazał 21-letniego Jake'a Pattersona na podwójną karę dożywocia. Patterson najpierw zabił małżeństwo: Jamesa i Denise Closs, a następnie porwał ich 13-letnią córkę Jayme Closs i przetrzymywał ją przez 88 dni.

Dwa dożywocia Patterson dostał za morderstwa Clossów, dodatkowo sąd skazał go na 40 lat więzienia za porwanie 13-latki - informuje CNN.

Jeszcze przed ogłoszeniem wyroku prawnik reprezentujący Jayme Closs odczytał oświadczenie 13-latki:

Jake Patterson odebrał mi wiele rzeczy, które kocham. Najbardziej jednak boli, że odebrał mi mamę i tatę. Powinien być zamknięty na zawsze.

Głos przed sądem zabrał też morderca małżeństwa Clossów. Jake Patterson powiedział, że zrobiłby wszystko, by "cofnąć to, co zrobił". - Nawet umrzeć. Zrobiłbym wszystko, by przywrócić ich do życia - oznajmił.

Dramat rodziny Clossów rozegrał się 15 października ubiegłego roku. Według ustaleń Patterson planował początkowo tylko uprowadzić nastolatkę, jednak gdy wtargnął do jej domu w Barron, zastrzelił Jamesa i Denise Closs. Następnie porwał nastolatkę i przetrzymywał do 10 stycznia 2019 roku. O poszukiwaniach Jayme Closs informowały największe amerykańskie media.